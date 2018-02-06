Пятилетний ребенок из России получил тяжелую травму на горнолыжном курорте в Болгарии

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятилетний ребенок получил черепно-мозговую травму на горнолыжном курорте Пампорово в Болгарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.

Отмечается, что мальчик 5 февраля учился кататься на лыжах с тренером и родителями. Однако в какой-то момент в него врезался 15-летний сноубордист. Ребенок был транспортирован в больницу в бессознательном состоянии.

Все обстоятельства произошедшего выясняет полиция.-0-