Пятилетний ребенок из России получил тяжелую травму на горнолыжном курорте в Болгарии

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятилетний ребенок получил черепно-мозговую травму на горнолыжном курорте Пампорово в Болгарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.
Отмечается, что мальчик 5 февраля учился кататься на лыжах с тренером и родителями. Однако в какой-то момент в него врезался 15-летний сноубордист. Ребенок был транспортирован в больницу в бессознательном состоянии.
Все обстоятельства произошедшего выясняет полиция.-0-
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