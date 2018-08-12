Пятый саммит Прикаспийских государств открывается в Актау

12 августа, Актау /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Актау сегодня пройдет пятый саммит Прикаспийских государств, участие в котором планируют принять президенты Казахстана, России, Ирана, Азербайджана и Туркменистана.

Саммит состоится в "Доме дружбы", построенном накануне мероприятия. Как сообщил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, наряду с проектом конвенции о правовом статусе Каспийского моря сторонами-участницами создана обширная переговорная база, включающая девять пятисторонних документов. Сегодня она должна пополниться еще семью новыми соглашениями.

"За прошедшие почти четверть века состоялось большое количество встреч и переговоров на всех уровнях, а также в различных форматах. Несмотря на то что изначально позиции были порой диаметрально противоположные, спорные, благодаря приложенным дипломатическим усилиям, поступательному стремлению к компромиссу и поиску взаимоприемлемых решений, смогли прийти к консенсусу по всем вопросам, касающимся взаимодействия на Каспийском море. Свидетельством этому является подписание президентами проекта конвенции о правовом статусе Каспийского моря", - сказал Кайрат Абдрахманов.

Как отметил министр иностранных дел Казахстана, к Актаускому саммиту все пять прикаспийских государств достигли консолидированного подхода в отношении пределов суверенитета расположенных на берегах Каспийского моря стран, судоходства, в вопросах прокладки подводных трубопроводов и других ключевых моментов. Создание надежной правовой основы послужит расширению сотрудничества всех пяти прибрежных государств - Казахстана, России, Ирана, Азербайджана и Туркменистана.-0-