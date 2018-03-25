Пьяного летчика задержали в немецком аэропорту

В аэропорту немецкого города Штутгарта задержали второго пилота пассажирского самолета, который должен был лететь в Лиссабон. На борту воздушного судна находились 106 пассажиров, передают информагентства.
Проверку на содержание алкоголя в крови у 40-летнего гражданина Португалии провели после того, как один из работников аэропорта обратил внимание на шаткую походку и запах спиртного. Пилот к этому времени уже находился в кабине самолета.
Проверка подтвердила наличие алкоголя в крови. Рейс в Лиссабон отменили.
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