Пьяный мужчина в Германии попал под две электрички и остался жив

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии нетрезвого мужчину переехали две электрички, но он остался жив, сообщают информагентства.

Инцидент произошел на одной из станций в Мюнхене. По информации правоохранительных органов, 24-летний парень в состоянии алкогольного опьянения упал на железнодорожные пути, а машинисты электричек его не заметили.

Вскоре пострадавшего обнаружили прохожие и вызвали медиков. Несмотря на то, что молодой человек лишился конечностей, к моменту прибытия скорой помощи он был в сознании.-0-