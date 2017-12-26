Пьяный мужчина в Германии попал под две электрички и остался жив

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии нетрезвого мужчину переехали две электрички, но он остался жив, сообщают информагентства.
Инцидент произошел на одной из станций в Мюнхене. По информации правоохранительных органов, 24-летний парень в состоянии алкогольного опьянения упал на железнодорожные пути, а машинисты электричек его не заметили.
Вскоре пострадавшего обнаружили прохожие и вызвали медиков. Несмотря на то, что молодой человек лишился конечностей, к моменту прибытия скорой помощи он был в сознании.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.349 BYN
|2.346 BYN
|2.352 BYN
|USD
|1.9791 BYN
|1.98 BYN
|1.99 BYN
|RUB
|3.4287 BYN
|3.41 BYN
|3.42 BYN