Пьяный житель Подмосковья устроил скандал в самолете, летевшем из Минска

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителя Московской области, устроившего пьяный дебош на борту самолета, прибывшего из Минска в Москву, в аэропорту "Домодедово" ждала транспортная полиция, сообщает агентство новостей "Москва".
В транспортную полицию поступило сообщение от диспетчера службы авиационной безопасности аэропорта "Домодедово" с просьбой выслать наряд полиции на борт лайнера, прилетающего из Минска. По словам диспетчера, авиапассажир распивал спиртные напитки, нарушал общественный порядок. Он занял не свое место, а место другого пассажира, которое находилось рядом. На просьбу пересесть на свое место он ударил гражданина.
54-летний дебошир задержан и доставлен в дежурную часть транспортной полиции. Проводится проверка.-0-
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