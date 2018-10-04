План дедолларизации российской экономики внесен в правительство РФ

4 октября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. План дедолларизации российской экономики подготовлен и внесен в правительство, сообщил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

По его словам, документ содержит налоговые преференции для компаний, использующих рублевые расчеты, в частности - ускоренный возврат НДС. "В случае использования в расчетах рубля, мы решили - для экспортеров ускоренный возврат по НДС. Мы договорились о том, что в наших планах постепенная отмена обязательства по возврату экспортной выручки в случае, если расчеты осуществляются в рублях. У нас такие планы к 2024 году подготовлены. Будем делать преференциальный режим, стимулировать наших участников внешнеэкономической деятельности к использованию нашей национальной валюты", - отметил Антон Силуанов.

Ранее глава Минфина подчеркивал, что план дедолларизации экономики РФ не касается валюты на депозитах в российских банках. В августе Антон Силуанов заявлял, что американский доллар становится рисковым инструментом для расчетов. В частности, он не исключил отказа от доллара при расчетах за поставки нефти и перехода на другие валюты, в том числе на рубль.

В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что Минфин, Минэкономразвития и ЦБ РФ уже внесли на рассмотрение правительства свои предложения по плану дедолларизации экономики. По его словам, это стимулирующие меры, которые делают такого рода операции более эффективными.

Как отметил замминистра финансов Алексей Моисеев, либерализация валютного контроля и дедолларизация балансов банков ускорит переход РФ на расчеты в нацвалюте. Он пояснял, что Москва рассматривает переход на расчеты в нацвалютах в ответ на возможный запрет Вашингтона на сделки в долларах для российских госбанков.-0-