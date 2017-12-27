Планы "Перехват" и "Сирена" объявлены для розыска экс-владельца фабрики "Меньшевик"

27 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Планы "Перехват" и "Сирена" объявлены в Москве для розыска бывшего владельца кондитерской фабрики "Меньшевик", который сегодня утром устроил стрельбу на предприятии, а потом скрылся. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что объявленный в розыск Илья Аверьянов (1968 г.р.) был одет в светлый костюм и черную куртку. Силовики предполагают, что он может передвигаться на автомобиле Audi А6.

Конфликт на фабрике, расположенной на Иловайской улице Москвы, произошел сегодня около 09.00. По данным представителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлии Ивановой, бывший собственник фабрики, находясь на ее территории, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством предприятия. После этого он достал оружие и выстрелил в охранника, который от полученного ранения скончался.

Полиция проверила территорию фабрики, но правонарушитель не был там обнаружен.-0-