Плавучий док затонул в Мурманске

30 октября. /Корр. БЕЛТА/. Во время ремонта крейсера "Адмирал Кузнецов" в Мурманске полностью затонул плавучий док ПД-50. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 4 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По свидетельству очевидцев, в ходе проводимых работ упали несколько кранов. Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" буксируют на другой судоремонтный завод Мурманска.

Все пострадавшие доставлены в больницы. Двое из них находятся в реанимации.

Ремонт корабля, полное водоизмещение которого достигает 59,1 тыс. т, должен завершиться в 2021 году. Авианосец "Адмирал Кузнецов" может нести до 50 самолетов и вертолетов, также вооружен противокорабельными и зенитными ракетными комплексами, артиллерийскими установками. Сейчас "Адмирал Кузнецов" является крупнейшим кораблем и единственным авианосцем ВМФ России.-0-