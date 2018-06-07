Площадь пожара под Чернобылем уменьшилась до 0,8 га

7 июня, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Площадь пожара в Чернобыльской зоне уменьшилась до 0,8 га. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
"По состоянию на 10.00 7 июня продолжается тушение двух отдельных очагов на общей площади около 0,8 га", - говорится в сообщении.
К тушению пожара привлечены 35 единиц техники и 150 человек. Авиацией ГСЧС с начала работ произведено 69 сбросов воды (318 т).
Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.
Как сообщалось, 5 июня в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе Чернобыльской АЭС произошло возгорание сухой травы, огонь перекинулся на лесной массив. По этому факту полиция открыла уголовное производство. Радиационный фон на территории Беларуси из-за пожара не изменился.-0-
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