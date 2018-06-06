Площадь пожара в чернобыльской зоне сократилась до 2 га

6 июня, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В чернобыльской зоне наблюдаются отдельные очаги лесного пожара на площади около 2 га. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 17.00 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов пожара на общей площади около 2 га. Ситуация контролируется. Открытого огня нет, наблюдается тление двух участков лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пеньков", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 35 единиц техники и 150 человек. Авиацией осуществлено 65 сбросов воды (286 т). Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.

Как сообщалось, утром 5 июня в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе Чернобыльской АЭС произошло возгорание сухой травы, огонь перекинулся на лесной массив площадью около 12 га. Радиационный фон на территории Беларуси из-за пожара не изменился.-0-