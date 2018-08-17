Площадь пожаров в Калифорнии за неделю увеличилась в два раза

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь природных пожаров в американском штате Калифорния за последнюю неделю увеличилась почти в два раза - до 3,1 тыс. кв.км, сообщает информагентство ТАСС.

По словам генерал-майора Национальной гвардии США Мэттью Биверса, площадь пожаров сопоставима с площадью штата Род-Айленд и в 60 раз больше площади Манхэттена.

В борьбе с огнем участвуют более 14 тыс. пожарных из 18 американских штатов, а также из Австралии и Новой Зеландии. Задействованы 22 единицы военно-воздушной техники, в том числе беспилотники. Всего на территории штата бушуют 17 крупных пожаров. По последним данным, погибли как минимум 9 человек.

По данным американской газеты The Washington Post, дым от пожаров в Калифорнии доходит до Вашингтона и Балтимора. Его распространению способствует сухая ветреная погода.-0-