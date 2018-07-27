Площадь пожаров в Латвии увеличилась до 1200 га

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь пожара, охватившего торфяники в Латвии, увеличилась до 1200 га. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления оперативного руководства Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Яниса Гринбергса.

В борьбе с огнем задействованы три вертолета, один из них предоставлен Беларусью. Пожарные на земле удерживают пламя в пределах созданного периметра безопасности. В настоящее время ликвидацией пожара занимаются 70 сотрудников ГПСС, однако их количество будет увеличено до 90. Янис Гринбергс сообщил, что на данный момент ГПСС хватает ресурсов, дополнительная помощь пока не требуется.

О возгорании торфяников в Валдгалской волости Талсинского края на северо-западе Латвии стало известно 17 июля. На протяжении десяти дней пожар пытаются потушить сотрудники ГПСС, представители Государственной службы леса, а также местные жители. За это время пострадали шесть пожарных, один из них был госпитализирован. Правительство Латвии обратилось за помощью к странам ЕС с просьбой предоставить три дополнительных вертолета, чтобы обеспечить непрерывное тушение огня. С просьбой о помощи Латвия также обратилась к Беларуси, которая направила в республику вертолет.

Предполагается, что причиной сильного пожара мог стать поджог. Для расследования происшествия полиция возбудила уголовное дело.-0-