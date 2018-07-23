По делу о госизмене арестован ученый структуры "Роскосмоса"

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Москвы санкционировал арест сотрудника ЦНИИмаш - головного научного института госкорпорации "Роскосмос" - Виктора Кудрявцева, обвиняемого по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко подтвердил информацию об аресте 74-летнего ученого Виктора Кудрявцева. "Сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев действительно арестован. С ним сейчас проводятся следственные действия", - сказал Владимир Устименко.

В пресс-службе госкорпорации добавили, что директор исследовательско-аналитического центра Роскосмоса Дмитрий Пайсон проходит по делу о госизмене в качестве свидетеля.

В ЦНИИмаш не комментируют информацию об аресте Виктора Кудрявцева.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что следственная группа ФСБ провела обыски в кабинетах сотрудников ЦНИИмаш, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Роскосмоса Дмитрия Пайсона. По данным издания, оперативные мероприятия были проведены в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о госизмене УК РФ, около десяти работников отрасли проверяются на предмет их сотрудничества с западными спецслужбами. ФСБ установила, что западным спецслужбам стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом "совершенно секретно", сообщила газета.-0-