По факту смертельного наезда на подростков в Лондоне задержан подозреваемый

34-летний мужчина, которого обвинили в смертельном наезде на трех подростков, заключен под стражу. Скотленд-Ярд в заявлении отметил, что мужчина сам пришел в полицию в связи с ДТП, которое произошло в Хейсе, на западе Лондона, в пятницу вечером.
Мужчина обвиняется в смертельном наезде, вызванном опасным вождением.
Ранее по аналогичному обвинению задержали 28-летнего водителя.
Напомним, в пятницу в Лондоне черный Audi въехал в остановку общественного транспорта, на которой находились три подростка. Все они погибли на месте.
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