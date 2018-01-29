По факту смертельного наезда на подростков в Лондоне задержан подозреваемый

34-летний мужчина, которого обвинили в смертельном наезде на трех подростков, заключен под стражу. Скотленд-Ярд в заявлении отметил, что мужчина сам пришел в полицию в связи с ДТП, которое произошло в Хейсе, на западе Лондона, в пятницу вечером.

Мужчина обвиняется в смертельном наезде, вызванном опасным вождением.

Ранее по аналогичному обвинению задержали 28-летнего водителя.

Напомним, в пятницу в Лондоне черный Audi въехал в остановку общественного транспорта, на которой находились три подростка. Все они погибли на месте.