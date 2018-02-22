По меньшей мере 10 человек погибли при обрушении дома в Каире

В столице Египта обрушился жилой пятиэтажный дом. Информагентства сообщают о 10 погибших и нескольких пострадавших.
Управление гражданской защиты столицы Египта сообщило об обрушении дома в одном из густонаселенных, но бедных районов Каира Маншиат-Наср. Пока обнаружен десяток тел.
По имеющимся данным, в Египте около 2 млн домов, представляющих опасность для жильцов. Первоочередному сносу подлежит около 100 тыс. помещений, возведенных незаконно, однако местные власти не спешат с исполнением постановления.
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