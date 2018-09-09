По всему миру прошли акции в защиту климата

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во многих странах мира прошли массовые акции, посвященные изменению климата. Об этом сообщает DW. В рамках кампании Rise for Climate прошло около тыс. демонстраций в 100 странах. Во Франции на улицы вышли около 115 тыс. человек, и 50 тыс. из них - в Париже.

Начали всемирную акцию рыбаки в Бангкоке - их источники существования находятся под угрозой из-за подъема уровня моря.

В столице Таиланда 9 сентября завершился раунд переговоров в преддверии климатической конференции ООН, которая пройдет в декабре в польском Катовице. В 2017 году конференцию принимал немецкий Бонн.

Завершилась акция в американском Сан-Франциско.-0-