Почти 200 человек отравились салатом в США

В 35 штатах Соединенных Штатов Америки 197 человек отравились салатом-латуком, 89 из них госпитализированы. Не менее пяти человек погибли. Об этом сообщают информагентства. Причиной массового отравления считают салат из штата Аризона, зараженный кишечной палочкой. Вегетационный период салата-латука окончился около шести недель назад, но сообщения о новых случаях отравления вновь появляются.
Это не первый подобный случай в США. В апреле СМИ сообщили о 53 пострадавших в 16 американских штатах. Причиной отравления тогда стал салат Ромэн.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3453 BYN
|2.342 BYN
|2.35 BYN
|USD
|2.0093 BYN
|2.005 BYN
|2.009 BYN
|RUB
|3.2325 BYN
|3.22 BYN
|3.235 BYN