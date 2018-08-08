Почти 3 тыс человек эвакуированы в Испании из-за лесных пожаров

борьбе с огнем задействованы 600 пожарных и солдат военного подразделения, созданного специально для борьбы с чрезвычайными ситуациями, а также 22 вертолета и небольшие самолеты.
Наиболее вероятной причиной возгорания называется удар молнии.
Эвакуированных из трех городов жителей и пожилых людей из социально-оздоровительного центра разместили в спортивном центре Льючента.
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