Почти 350 авиарейсов отменены в Японии из-за сильных ветров

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 350 внутренних авиарейсов отменены сегодня в аэропортах центральной и северной Японии из-за шквальных ветров. Об этом сообщает ТАСС.

Больше всего рейсов отменено на острове Хоккайдо и в прилегающих к Токио районах.

Также из-за сильного ветра, скорость которого достигает 30 м/с, парализовано движение железнодорожного транспорта на всей территории острова Хоккайдо. Не вышли на линии почти 290 поездов.

Из-за разрыва линий электропередачи на Хоккайдо без света остались свыше 2,6 тыс. домов. Власти острова призывают граждан не покидать дома без острой необходимости. Во время разгула стихии в марте 2013 года на Хоккайдо погибли девять человек.

Сильный ветер выбросил сегодня на рифы в 40 м от японского порта Такасаго зарегистрированный в Панаме танкер Qemstar. Он перевозил груз сжиженного нефтяного газа, утечки не было зафиксировано.-0-