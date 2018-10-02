Почти 60% граждан Республики Корея выступают за объединение с КНДР

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть из десяти граждан Республики Корея выступают за объединение с КНДР. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые публикует Центр по вопросам воссоединения и мира при Сеульском госуниверситете, сообщает ТАСС.

В качестве основных доводов в пользу воссоединения 45,1% респондентов указали единство корейского народа, 31,4% - необходимость устранить угрозу войны, 12,9% - превращение единой Кореи в развитую страну.

Против объединения выступили 34,6% респондентов. По их мнению, это может привести к большим экономическим затратам, а также возникновению социальных проблем.

Между тем, более половины респондентов считают, что воссоединение окажется полезным для всего южнокорейского общества. При этом 64,4% респондентов высказали удовлетворение северокорейской политикой правительства Республики Корея.

Опрос проводился среди 1,2 тыс. человек в возрасте от 19 до 74 лет. Статистическая погрешность составляет 3,4%.

В 2018 году прошли уже три межкорейских саммита. Как ожидается, в декабре лидер КНДР Ким Чен Ын впервые в истории посетит Сеул.-0-