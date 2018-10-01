Почти 700 мигрантов пытались доплыть на лодках до Испании

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 700 мигрантов пытались из Африки доплыть на лодках до побережья Испании, сообщает Служба спасения на море в Тwitter.

На западе Средиземного моря 29-30 сентября нашли 14 лодок, в которых находились в общей сложности 660 человек. Еще одну лодку с 12 мужчинами обнаружили в районе мыса Палос на юго-восточном побережье.

Миграционный поток в Испанию в текущем году значительно возрос. В начале года через Средиземное море в страну попали почти 36 тыс. мигрантов, что больше, чем за предыдущие три года, в страны Европы через Средиземное море - более 80 тыс. человек, из которых более 1,7 тыс. погибли.-0-