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Почти 700 мигрантов пытались доплыть на лодках до Испании

В мире 01.10.2018 | 09:07
Фото Pixabay
Фото Pixabay
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1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 700 мигрантов пытались из Африки доплыть на лодках до побережья Испании, сообщает Служба спасения на море в Тwitter.

На западе Средиземного моря 29-30 сентября нашли 14 лодок, в которых находились в общей сложности 660 человек. Еще одну лодку с 12 мужчинами обнаружили в районе мыса Палос на юго-восточном побережье.

Миграционный поток в Испанию в текущем году значительно возрос. В начале года через Средиземное море в страну попали почти 36 тыс. мигрантов, что больше, чем за предыдущие три года, в страны Европы через Средиземное море - более 80 тыс. человек, из которых более 1,7 тыс. погибли.-0-

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Теги
Испания, миграция
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