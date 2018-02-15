Почти два десятка нелегалов погибли в Ливии при аварии грузовика

Представители ливийских властей сообщили о гибели по меньшей мере 23 нелегальных мигрантов в результате крушения грузовика возле города Бани Валид, примерно в 180 километрах к юго-востоку от Триполи.
Начальник больницы города Бани Валид Мохамед эль-Мабрук сообщил AP, что еще 60 человек получили ранения во время ДТП в первой половине дня в среду.
По его словам, на борту находилось свыше 200 мигрантов, главным образом из Эритреи, Сомали и Судана. Причина аварии остается неясной.
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