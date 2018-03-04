Под Костромой рухнуло здание АТП, пострадавших нет

Частичное обрушение здания автотранспортного предприятия произошло в Костромской области Российской Федерации. Информагентства сообщают об обрушении на площади около 700 кв.м.
Под завалами оказались четыре автобуса ПАЗ и один микроавтобус "Газель". Степень их повреждения не уточняется. Пострадавших и погибших в результате инцидента нет.
О причинах ЧП не сообщается.
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