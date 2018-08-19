Под Львовом туристический автобус столкнулся с легковушкой

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус с туристами сообщением Херсон-Варшава столкнулся с легковой машиной недалеко от города Золочев Львовской области, есть пострадавшие, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По предварительной информации полиции, водитель "Мерседеса", будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и столкнулся с автобусом, в котором находились водитель и 44 человека.

В результате автобус съехал в кювет.

Водитель иномарки в тяжелом состоянии госпитализирован, у одной из пассажирок автобуса диагностирован ушиб ноги. На месте работают правоохранители.-0-