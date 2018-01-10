Под Мурманском мужчина угнал БТР и въехал на нем в магазин

Необычный инцидент произошел в Апатитах (Мурманская область Российской Федерации). По сообщениям информагентств, некий мужчина угнал бронетранспортер и направился на нем к одному из местных магазинов.

Мужчина миновал лесополосу и выехал на улицу Северную, вызвав там переполох. Попутно он повредил припаркованную неподалеку машину. Затем, не справившись с управлением, он въехал в витрину продуктового магазина.

После этого угонщик как ни в чем не бывало зашел в помещение. Однако там его задержал прибывший наряд полиции. Сопротивления мужчина не оказал.

Установили, что угнанная бронемашина числится на балансе школы ДОСААФ. На ней проходили обучение, все вооружение и боеприпасы из нее убраны.

По имеющимся сведениям, мужчина совершил свой поступок, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а отправился он за бутылкой вина.

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