В Италии хозяин ювелирного магазина застрелил грабителя

10 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Неаполем хозяин ювелирного магазина застрелил грабителя, сообщают информагентства.

Инцидент произошел в субботу вечером в городе Фраттамаджоре в 30-и километрах от Неаполя в Италии. Нападавших было трое: они решили ограбить ювелирный магазин.

Одного из грабителей на месте застрелил хозяин. Двое других после стрельбы попытались скрыться, но одного из них задержал полицейский, случайно оказавшийся рядом. Поиски третьего грабителя продолжаются.-0-