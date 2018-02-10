10 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Неаполем хозяин ювелирного магазина застрелил грабителя. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в субботу вечером в городе Фраттамаджоре в 30 километрах от Неаполя в Италии. Нападавших было трое: они решили ограбить ювелирный магазин.

Одного из грабителей на месте застрелил хозяин. Двое других после стрельбы попытались скрыться. Одного из них задержал полицейский, случайно оказавшийся рядом. Поиски третьего грабителя продолжаются.-0-