10 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Неаполем хозяин ювелирного магазина застрелил грабителя. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел в субботу вечером в городе Фраттамаджоре в 30 километрах от Неаполя в Италии. Нападавших было трое: они решили ограбить ювелирный магазин.
Одного из грабителей на месте застрелил хозяин. Двое других после стрельбы попытались скрыться. Одного из них задержал полицейский, случайно оказавшийся рядом. Поиски третьего грабителя продолжаются.-0-
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