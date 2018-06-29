Подозреваемому в убийстве сотрудников Capital Gazette предъявлены обвинения

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предполагаемому убийце пяти сотрудников американского издания Capital Gazette предъявлены обвинения, сообщает ТАСС.

В судебных документах указывается, что стрелку предъявлены обвинения по пяти эпизодам убийства при отягчающих обстоятельствах.

Имя обвиняемого - Джэррод Уоррен Рамос, ему 38 лет. Слушание по вопросу избрания меры пресечения пройдет сегодня в 17.30 по минскому времени.

Ранее сообщалось, что 28 июня житель Мэриленда устроил стрельбу в редакции издания Capital Gazette в американском городе Аннаполисе. Погибли пять сотрудников газеты, еще двое получили ранения. Известно, что в 2012 году стрелявший обвинил Capital Gazette в клевете в свой адрес, однако суд отказался рассматривать его иск.

Сотрудники американского издания Capital Gazette на следующий день после трагедии выпустили свой новый номер. На первой полосе газеты опубликована новость о нападении на редакцию, а сверху размещены фотографии и имена пятерых убитых сотрудников.-0-