Подозреваемые Лондоном по делу Скрипалей дали интервью российскому телеканалу

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые официальным Лондоном в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, дали эксклюзивное интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали о цели своей поездки в британский Солсбери.

По их словам, в Солсбери они поехали как туристы по совету друзей. "С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери", - цитирует Александра Петрова ТАСС.

Они также заявили, что у них не было с собой флакона из-под духов Nina Ricci, в котором якобы переносили нервно-паралитическое вещество. "Когда проходишь таможню, проверяют все вещи. Если бы у нас что-то было, у них бы возникли вопросы, зачем у мужчины в багаже лежат женские духи", - сказал Руслан Боширов.

Александр Петров и Руслан Боширов также рассказали, что являются предпринимателями в фитнес-индустрии, а не сотрудниками ГРУ, как утверждает британская сторона.

Подозреваемые Лондоном по делу Скрипалей заявили, что опасаются за свои жизни. "После того как наши жизни превратилась в кошмар, мы даже не понимали, что нам делать, куда нам идти. В полицию, СК, посольство Великобритании", - сказал Александр Петров.

"Мы на улицу выйти не можем, мы боимся, мы опасаемся за жизнь, за близких, за тех людей, которые нас знают", - добавил Руслан Боширов.

Руслан Боширов и Александр Петров заявили, что рассчитывают получить извинения от британских властей. "Я надеюсь, что ситуация разрешится и все-таки английская сторона принесет извинения за то, что они подняли, найдут все-таки тех людей, которые причастны к этой истории со Скрипалями", - сказал Руслан Боширов.

12 сентября президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания IV Восточного экономического форума, заявил, что подозреваемые Лондоном по делу Скрипалей известны властям РФ, они являются гражданскими лицами.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о расследовании инцидента в Солсбери, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. Скотленд-Ярд опубликовал серию фотографий двух мужчин, которые, по данным следствия, путешествовали по стране с российскими паспортами под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.-0-