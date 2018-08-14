Подозреваемый в домашнем насилии американец врезался на самолете в свой дом

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американец Дуэйн Юд врезался на самолете в собственный дом в городе Пейсон, штат Юта, вскоре после того, как его задержали по подозрению в регулярном избиении жены, сообщил телеканал CBS.

12 августа мужчину задержали и допросили, после чего отпустили под залог. Вернувшись домой, он собрал свои вещи и ушел в неизвестном направлении, но вскоре вернулся на самолете. Мужчина направил самолет прямо в свой дом, где на тот момент находились его жена и ребенок.

В результате произошедшего сам Юд погиб. Его жена и ребенок не пострадали, хотя зданию был нанесен большой ущерб.

По сообщению телеканала, Юд был опытным пилотом и имел доступ к двухмоторному легкому самолету Cessna 525. Расследование инцидента ведут Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте.-0-