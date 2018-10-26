Подозреваемый в отправлении посылок с бомбами в США задержан

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские власти задержали мужчину, в котором подозревают адресанта подозрительных посылок с бомбами, сообщает телеканал CNN.

Еще один американский телеканал NBC указывает личность задержанного, которую удалось установить с помощью анализа ДНК, - это 56-летний Сэйзар Сэйак-младший.

Мужчину задержали в районе Майами. Американский информационный канал, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, добавил, что подозреваемый уже арестовывался в связи угрозами совершить теракт.

Ранее в американских СМИ было несколько сообщений о перехвате секретной службой США подозрительных посылок. Одни были отправлены бывшему американскому президенту Бараку Обаме и нынешнему главе государства Дональду Трампу в Белый дом, другая - на имя экс-главы Минюста США Эрика Холдера. В то же время в Нью-Йорке эвакуировали офис телекомпании CNN. Из-за подозрительных предметов произошла эвакуация в офисе члена Палаты представителей Конгресса США Дебби Вассерман-Шульц (Демократическая партия) в штате Флорида, а также в офисе газеты в Сан-Диего. По данным Reuters, взрывное устройство было также направлено в офис губернатора Нью-Йорка. Еще одно обнаружено в почтовом ящике возле дома миллиардера Джорджа Сороса.-0-