Подробности ЧП в школе Улан-Удэ: нападение совершили три молодых человека

19 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Нападение на школу №5 в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ (Бурятия) совершили трое молодых людей в масках. Один задержан и находится в больнице, поиски двоих продолжаются.
"Приблизительно в 09.35 в школу проникли трое молодых людей. В школе они надели маски, злоумышленники бросили в кабинет русского языка и литературы, где проходил урок у учеников седьмого класса, бутылку с зажигательной смесью. В кабинете произошло возгорание, когда ученики и учительница выбегали из кабинета, злоумышленники встречали их на выходе и наносили телесные повреждения", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Бурятии.
По предварительной информации, в больницы Улан-Удэ доставлены пять пострадавших, в том числе три семиклассника. Всем оказывается медицинская помощь, их состояние уточняется. Также повреждения при задержании себе нанес один из нападавших, он под конвоем доставлен в медицинское учреждение, ведется его опознание.
Меры безопасности в учебных заведения Бурятии усилены, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, прокуратура, МВД, представители командования 36-й армии ВС России, глава Октябрьского района города Улан-Удэ.-0-
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