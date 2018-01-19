Подробности ЧП в школе Улан-Удэ: нападение совершили три молодых человека

19 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Нападение на школу №5 в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ (Бурятия) совершили трое молодых людей в масках. Один задержан и находится в больнице, поиски двоих продолжаются.

"Приблизительно в 09.35 в школу проникли трое молодых людей. В школе они надели маски, злоумышленники бросили в кабинет русского языка и литературы, где проходил урок у учеников седьмого класса, бутылку с зажигательной смесью. В кабинете произошло возгорание, когда ученики и учительница выбегали из кабинета, злоумышленники встречали их на выходе и наносили телесные повреждения", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Бурятии.

По предварительной информации, в больницы Улан-Удэ доставлены пять пострадавших, в том числе три семиклассника. Всем оказывается медицинская помощь, их состояние уточняется. Также повреждения при задержании себе нанес один из нападавших, он под конвоем доставлен в медицинское учреждение, ведется его опознание.

Меры безопасности в учебных заведения Бурятии усилены, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, прокуратура, МВД, представители командования 36-й армии ВС России, глава Октябрьского района города Улан-Удэ.-0-

Пять человек получили ранения в результате нападения подростка с топором на школу в Улан-Удэ По предварительной информации, ученик 9 класса ворвался в школу с топором в поселке Сосновый бор сегодня утром, ранил нескольких семиклассников и устроил пожар. Нападавший госпитализирован. Обстоятельства ЧП выясняются.