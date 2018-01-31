Поезд с американскими конгрессменами врезался в грузовик

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штате Вирджиния поезд, в котором находились члены Конгресса США от Республиканской партии, столкнулся с грузовиком, сообщают информагентства.

Конгрессмены направлялись на выездное мероприятие. Точной информации о количестве пострадавших пока нет. Несколько конгрессменов в сообщили в соцсетях, что они в порядке. По словам официального представителя партии, никто из политиков не пострадал.

Водителю грузовика оказывается необходимая медицинская помощь.-0-