Поезд с биотопливом сошел с рельсов на мосту в Румынии

12 августа в районе города Крайова румынского уезда Долж грузовой поезд, перевозивший биотопливо, сошел с рельсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную компанию железных дорог Румынии.
"Поезд из 23 вагонов, перевозивший топливо, двигался по маршруту Слобозия - Куртичи. Локомотив и шесть вагонов поезда №80315, принадлежавшего частной компании Grup Feroviar Romn, сошли с рельсов на виадуке Кырча", - сказано в сообщении.
По данным Генерального комиссариата полиции Румынии, инцидент обошелся без жертв, но на месте аварии произошел разлив топлива. Поезд рухнул с моста из-за ошибки машиниста.
"Машинист поезда, принадлежащего частной компании Grup Feroviar Romn, проигнорировал красный сигнал светофора на виадуке Кырча <…> Состав выехал на железнодорожную линию, которая была закрыта на капитальный ремонт", - уточняется в сообщении.
Как информирует информационное агентство "Медиафакс" со ссылкой на пресс-секретаря Комиссариата полиции уезда Долж Космина Грэдинару, алкотестер показал алкогольное опьянение у машиниста - 0,72 мг/л в выдыхаемом воздухе. По данному факту было заведено уголовное дело, машинисту грозит от 3 до 10 лет лишения свободы, отметил Грэдинару.
Движение на железнодорожной ветке в районе Крайовы заблокировано. В частности, продолжить движение не смог пассажирский поезд, который направлялся в соседний уезд.
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