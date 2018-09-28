Похищенная в Киево-Печерской лавре икона найдена при попытке ее продажи

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Икона святого великомученика Георгия Победоносца, украденная 27 сентября из Киево-Печерской лавры, изъята полицейскими при попытке ее продажи иностранным туристам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт лавры.

Икона Георгия Победоносца была похищена из храма, расположенного на территории монастыря Киево-Печерской лавры. Служители заметили пропажу и сразу обратились в правоохранительные органы. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража".

В тот же день украденная икона была найдена при попытке ее продажи иностранным туристам на территории Верхней лавры. "Икона найдена, но теперь нуждается в реставрации из-за небрежного отношения к ней", - отмечается в сообщении на сайте лавры.

Это не первый случай кражи из Киево-Печерской лавры. В мае 2015 года там была похищена икона Покрова Пресвятой Богородицы.-0-