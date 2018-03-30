Похороны Сергея Мавроди пройдут в обстановке строгой секретности

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди похоронят в субботу, 31 марта, в обстановке строгой секретности. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на заявление адвоката покойного.

Бывшая супруга Сергея Мавроди примет участие в организации прощальной церемонии, которая будет оплачена знакомыми Мавроди - вкладчиками "МММ". Женщина настояла на том, чтобы похороны прошли как можно скромнее, без большого количества людей. Место, где будет погребен Мавроди, держится в тайне.

Сергей Мавроди скончался 26 марта 2018 года в 67-й городской больнице Москвы от сердечного приступа.-0-