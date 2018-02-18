Поисковая операция на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье завершена

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поисковая операция на месте крушения самолета Ан-148 в Московской области, в результате которой погиб 71 человек, завершена, сообщают информагентства.

Всего за время поисковых работ была обследована площадь в 50 га, обнаружено около 5 тыс. обломков самолета, которые доставлены в ЛИИ им. Громова для изучения. Генетическая экспертиза останков погибших продолжается.

11 февраля пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Московской области. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа, все они погибли.-0-