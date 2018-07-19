Полеты над Бельгией возобновились

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полеты над Бельгией возобновлены после полуторачасового сбоя, который произошел сегодня из-за проблемы с загрузкой данных в электронной системе, сообщают информагентства со ссылкой на Twitter компании Belgocontrol, обеспечивающей управление воздушным трафиком над территорией страны.

Первым рейсом, который совершил посадку в Брюсселе после открытия воздушного пространства, стал Brussels Airlines из Москвы.

Ранее компания сообщила о сбое загрузки полетных данных в систему воздушного контроля и вводе режима "чистое небо" до устранения неисправности.

Диспетчеры перенаправили около 30 прибывающих рейсов в аэропорты Нидерландов, Франции, Германии и Люксембурга.-0-