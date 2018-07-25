Политдиректора "нормандской четверки" обсудят возможное привлечение миротворцев ООН в Донбасс

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политдиректора "нормандской четверки" обсудят на встрече в Берлине возможное привлечение сил ООН для разрешения конфликта в Украине. Об этом сегодня журналистам сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

В Берлине 26 июля состоится встреча политических директоров стран "нормандской четверки". Мартин Сайдик поприветствовал тот факт, что "темой обсуждения будет возможное привлечение сил ООН для дальнейшего разрешения конфликта на востоке Украине".

На встрече предполагается обсудить реализацию минских соглашений.-0-