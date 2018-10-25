Политическая напряженность ведет к экономической изоляции Европы - Проди

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжающаяся политическая напряженность ведет к перераспределению приоритетов и все большей экономической изоляции Европы. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии, экс-глава Еврокомиссии Романо Проди сегодня на XI Евразийском экономическом форуме, сообщает ТАСС.

"Европа не может оставаться пассивным звеном, заложницей мировых политических и экономических трений. В этом году с меньшими надеждами, чем в прошлом, мы говорим о том, как преодолеть санкционный режим, и видим явное изменение экономических и торговых схем, меняющих приоритетные векторы. Пока Россия наращивает отношения с Китаем, Европа попадает во все большую экономическую изоляцию из-за продолжающейся политической напряженности", - сказал Романо Проди.

"Не хватает конкретных инициатив (со стороны ЕС): мы утрачиваем значимую роль в торговле, которая всегда принадлежала Европе. Пока мы еще сохраняем лидирующие позиции в производстве и экспорте, но тенденция к утрате этих позиций пугает", - отметил политик.

Он выступил за наращивание отношений с зоной Евразии, которая "предлагает выигрышные модели для обеих сторон".

В итальянской Вероне 25-26 октября проходит XI Евразийский экономический форум. В мероприятии принимают участие представители более тысячи компаний, сотрудничающих со странами евразийского пространства, политики, дипломаты, эксперты.-0-