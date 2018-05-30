Политический кризис в Италии обрушил европейские фондовые рынки

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политический кризис в Италии обрушил европейские финансовые рынки, сообщает Би-Би-Си.

Отмечается, что инвесторов пугает перспектива досрочных выборов и усиление позиций националистических партий. Основные европейские индексы падали в течение 29 мая.

Индекс капитализации миланской фондовой биржи FTSE MIB 29 мая потерял 2,7%, в Британии индекс FTSE упал на 1,26%, немецкий Dax - на 1,58%, французский Cac 40 - на 1,3%.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 29 мая упал на 1,38%.

При этом выросли продажи итальянских гособлигаций. Двухлетние итальянские облигации резко упали в цене, доходность по ним сделала сильнейший скачок, превысив 2% впервые с 2013 года. Массовая продажа облигаций повлекла за собой падений акций банков, вложившихся в итальянский госдолг - Intesa Sanpaolo, BPER Banca, Unicredit UBI Banca.

После выборов, состоявшихся 4 марта 2018 года, Италия живет без правительства. За этот период ни одна из политических партий не сумела обеспечить себе большинства. Сейчас итальянское правительство попытается сформировать назначенный временно исполняющим обязанности премьер-министра бывший чиновник МВФ Карло Коттарелли.

Популистское движение "Пять звезд" и антииммигрантская партия "Лига Севера" на мартовских выборах получили 33% и 17% голосов соответственно. На новых выборах они имеют шансы еще более увеличить количество кресел в парламенте.-0-