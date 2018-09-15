Полицейские задержали семь человек, которые стреляли из автомата в Москве

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали семь человек, которые стреляли из оружия на базе автомата Калашникова холостыми патронами на Марксистской улице в Москве вечером 14 сентября. Они были в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает ТАСС.

В полицию об инциденте сообщил охранник бизнес-центра, предварительно перекрыв все входы и выходы. Известно, что в результате ЧП никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.-0-