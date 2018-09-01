Полицейские застрелили в США актрису из сериала "Скорая помощь"

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США полицейские застрелили актрису Ванессу Маркес из американского телесериала "Скорая помощь", сообщает газета Los Angeles Times.

Инцидент случился в городе Южная Пасадена. У 49-летней Ванессы, известной по исполнению роли медсестры Венди Голдман, случился нервный приступ. Прибывшие на место полицейские полтора часа уговаривали ее поехать в больницу, но женщина наставила на стражей правопорядка пистолет, оказавшийся, как выяснилось позже, муляжом. Офицеры применили оружие, актриса получила огнестрельное ранение и умерла.

Ванесса Маркес участвовала в съемках сериала с 1994 до 1997 года, она также снималась в десятках других фильмов, занималась вокалом. В настоящее время ведется расследование происшествия. Сообщается, что у сотрудников полиции были портативные камеры. Правда, видео обещают опубликовать не ранее чем через полгода, поскольку будет идти следствие.

СМИ отмечают, что в последнее время женщина страдала от сложностей со здоровьем и финансовых проблем.-0-