Полицейский вертолет разбился в Мексике

В штате Халиско (Мексика) разбился вертолет, который принадлежит Федеральной полиции страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства.

Известно, что воздушное судно упало с небольшой высоты. Экипаж получил травмы, не представляющие угрозы для жизни. Каждому пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Причиной произошедшего является ошибка пилотирования. До этого сообщалось, что вертолет зацепил провода и из-за этого упал.-0-