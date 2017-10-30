30 октября, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. Полиция Армении обезвредила мужчину, захватившего в заложники трехлетнего ребенка. После освобождения ребенка об этом сказал журналистам первый заместитель начальника полиции Армении Унан Погосян.

Вооруженный гражданин, который держал в заложниках трехлетнего ребенка в детском саду города Армавира, пытался нанести себе вред, однако полиция применила специальные средства, чтобы обезвредить его.

"Он хотел нанести себе вред, однако полиция применила спецсредство для его обезвреживания", - информировал Унан Погосян.

Он также сообщил, что находившийся в заложниках ребенок не пострадал.-0-