Полиция Германии осушает озеро, чтобы найти тело женщины

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком районе Остерхольц в Нижней Саксонии начали осушение озера Титьензе. Это делается для расследования исчезновения женщины, пропавшей в 1993 году. Полиция рассчитывает также найти орудие убийства. По версии правоохранителей женщина была убита из пистолета, передает телеканал NDR.
По данным следствия, убить женщину мог ее 58-летний сожитель.
На работы по осушению озера потребуется от трех до пяти дней. За это время в соседнее озеро Везер будет откачано около 35 млн т воды. Потом воду планируется перелить обратно в Титьензе.-0-
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