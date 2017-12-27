Полиция и Росгвардия не нашли стрелка на фабрике "Меньшевик"

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция завершила проверку московской фабрики "Меньшевик" после стрельбы, бывший директор предприятия не найден. Как сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве, зона поиска расширена, сообщает ТАСС.

"Полицией и Росгвардией завершена проверка территории и помещений фабрики "Меньшевик". В настоящее время зона поиска мужчины, причинившего утром огнестрельное ранение гражданину, расширена. Мероприятия по его розыску и задержанию продолжаются", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве также сообщили, что злоумышленник успел покинуть территорию фабрики до того, как выставили оцепление.

Между тем, как сообщают РИА Новости, в Москве для поиска экс-директора фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова, устроившего стрельбу на предприятии, объявлен план "Сирена".

По данным СК России бывший собственник фабрики, находясь на ее территории, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством предприятия. После этого он достал оружие и выстрелил в охранника, который от полученного ранения скончался. Как рассказали ТАСС в ГУ МВД по Москве, информация о захвате заложников на территории фабрики не подтвердилась.-0-