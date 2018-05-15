Полиция Индонезии задержала 13 подозреваемых в организации терактов

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Индонезии задержали 13 человек, которых подозревают в подготовке и организации терактов в провинции Восточная Ява. Об этом сообщает ТАСС.

Операции по задержанию прошли в трех городах, в том числе в административном центре Сурабая. Следователи устанавливают причастность задержанных к серии терактов.

Утром 13 мая в городе Сурабая (второй по величине город в Индонезии) прогремели несколько взрывов в церквях. На следующий день семья террористов-смертников привела в действие взрывное устройство около здания управления полиции. В результате терактов погибли не менее 25 человек, травмированы свыше 50 человек.-0-