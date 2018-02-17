17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Израиля спасла от паводка автобус с украинскими туристами, сообщают информагентства.
Израильские полицейские утром 17 февраля заметили автобус, попавший в зону паводка в районе Мертвого моря - ручей Нахаль-Цеелим вышел из берегов из-за интенсивных осадков. В автобусе находились около 50 украинских туристов. Всех их спасатели из Арада и Эйн-Геди пересадили в автомобиль повышенной проходимости и вывезли из опасной зоны.
Сильные дожди идут в субботу по всей территории Израиля. Местная полиция вынуждена перекрыть участок шоссе вдоль Мертвого моря. Там водные потоки, стекающие с окрестных гор, переполняют русла многочисленных ручьев, которые в течение года обычно остаются сухими.-0-
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