17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Израиля спасла от паводка автобус с украинскими туристами, сообщают информагентства.

Израильские полицейские утром 17 февраля заметили автобус, попавший в зону паводка в районе Мертвого моря - ручей Нахаль-Цеелим вышел из берегов из-за интенсивных осадков. В автобусе находились около 50 украинских туристов. Всех их спасатели из Арада и Эйн-Геди пересадили в автомобиль повышенной проходимости и вывезли из опасной зоны.

Сильные дожди идут в субботу по всей территории Израиля. Местная полиция вынуждена перекрыть участок шоссе вдоль Мертвого моря. Там водные потоки, стекающие с окрестных гор, переполняют русла многочисленных ручьев, которые в течение года обычно остаются сухими.-0-